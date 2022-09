Amici 22 un altro indizio sul fidanzato di Alessandra Celentano (Di giovedì 29 settembre 2022) Il primo dettaglio che è stato rivelato sul compagno della maestra Alessandra Celentano è stato dato da Rudy Zerbi durante la terza puntata di Amici 22: l’uomo in questione si aggirerebbe negli studi Mediaset . Il secondo indizio sul misterioso fidanzato è stato fornito dal profilo social di Amici Official, che condivide una foto che ritrae la Celentano nelle braccia di un uomo, che sembra essere calvo. Gran parte del pubblico pensa sia Rudy Zerbi, ma attualmente non ci sono conferme. Non ci resta che attendere un nuovo indizio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero Amici, gli ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 settembre 2022) Il primo dettaglio che è stato rivelato sul compagno della maestraè stato dato da Rudy Zerbi durante la terza puntata di22: l’uomo in questione si aggirerebbe negli studi Mediaset . Il secondosul misteriosoè stato fornito dal profilo social diOfficial, che condivide una foto che ritrae lanelle braccia di un uomo, che sembra essere calvo. Gran parte del pubblico pensa sia Rudy Zerbi, ma attualmente non ci sono conferme. Non ci resta che attendere un nuovo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero, gli ...

UKRinIT : Il Presidente ???? Volodymyr Zelenskyy: “Ringrazio tutti gli amici e i partner dell’Ucraina per la ferma condanna di… - rosati22 : RT @JediPerLItalia: Amici, ci tengo a precisare che questo profilo non è qui per monetizzare, vendervi prodotti o promuovere un mio sito, l… - maripocahontass : La prima reunion in tl. Ricordi che riaffiorano ed emozioni che non ci hanno mai abbandonato. La nostalgia legata… - Giuseppe_alari : Cari amici non resta altro che PREGARE lo dice anche Sidney Powell - Nits27735338 : @MicheleGiorgin9 Vediamo, li vede insieme tutto il giorno sai che sono amici, iil consiglio dovrebbe essere chiesto… -