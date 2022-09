Vaticano, monsignor Perlasca non figura tra i primi test che sentirà l’accusa (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – monsignor Alberto Perlasca, considerato uno dei testimoni chiave nell’ambito del processo in Vaticano per lo scandalo finanziario, legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, non figura nel primo elenco dei 27 testimoni che saranno sentiti dall’accusa del Tribunale Vaticano. E’ quanto emerge dall’elenco dei teste da ascoltare diffuso oggi al termine della venticinquesima udienza davanti al Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone. Oggi l’udienza è stata dedicata all’interrogatorio finale di Fabrizio Tirabassi, ex funzionario dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato accusato di peculato, corruzione, estorsione, truffa, abuso d’ufficio. L’interrogatorio del Promotore di giustizia Diddi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) –Alberto, considerato uno deiimoni chiave nell’ambito del processo inper lo scandalo finanziario, legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, nonnel primo elenco dei 27imoni che saranno sentiti daldel Tribunale. E’ quanto emerge dall’elenco deie da ascoltare diffuso oggi al termine della venticinquesima udienza davanti al Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone. Oggi l’udienza è stata dedicata all’interrogatorio finale di Fabrizio Tirabassi, ex funzionario dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato accusato di peculato, corruzione, estorsione, truffa, abuso d’ufficio. L’interrogatorio del Promotore di giustizia Diddi ...

