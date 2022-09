Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 settembre 2022: trono over o classico oggi? Ospiti e cosa vedremo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la presentazione dei nuovi tronisti e i battibecchi in studio tra Ida e Riccardo, con il cavaliere che ha prima accettato di conoscere Valentina, una nuova dama, e poi ha pensato bene di mandarla a casa perché l’attrazione fisica, a suo dire non c’è, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Nuove storie, nuovi racconti, nuovi amori su Canale 5 a partire dalle 14.45. Ida e Riccardo oggi a Uomini e Donne oggi pomeriggio, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Ida e Riccardo. La dama di Brescia ha deciso di uscire di nuovo con Alessandro Vicinanza e tra i due è scattato un bacio a cena, Riccardo invece resta fermo sui suoi punti: la storia è giunta al capolinea. Ma sarà davvero così? O tra i due ci sarà l’ennesimo ritorno di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la presentazione dei nuovi tronisti e i battibecchi in studio tra Ida e Riccardo, con il cavaliere che ha prima accettato di conoscere Valentina, una nuova dama, e poi ha pensato bene di mandarla a casa perché l’attrazione fisica, a suo dire non c’è,torna, il dating show più amato e seguito di sempre. Nuove storie, nuovi racconti, nuovi amori su Canale 5 a partire dalle 14.45. Ida e Riccardopomeriggio, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Ida e Riccardo. La dama di Brescia ha deciso di uscire di nuovo con Alessandro Vicinanza e tra i due è scattato un bacio a cena, Riccardo invece resta fermo sui suoi punti: la storia è giunta al capolinea. Ma sarà davvero così? O tra i due ci sarà l’ennesimo ritorno di ...

