Tom Hanks ha scritto un romanzo in cui si trova a realizzare un cinecomic

Il primo romanzo di Tom Hanks racconterà il dietro le quinte di come si realizza un film, nello specifico un cinecomic pieno di star dal budget stratosferico. A 66 anni Tom Hanks debutta come romanziere con un libro metacinematografico che parla della realizzazione di un cinecomic. Il romanzo in questione, che si intitola The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece e arriverà in libreria a maggio 2023, descrive la realizzazione di un "cinecomic d'azione colossale, stracolmo di star e costosissimo e dell'umile fumetto da cui è tratto". La star Tom Hanks ha rivelato a People che la storia è tratta da una sua esperienza personale: "Ogni personaggio del libro fa qualcosa che ho vissuto mentre giravo un film, oltre a scoprire una filosofia o ...

