0_Y__0 : RT @ilpost: Talk bagnato, ma Talk fortunato - ilpost : Talk bagnato, ma Talk fortunato -

F1Sport.it

... dal 14 ottobre al 31 ottobre , con cineforum, attività per le scuole,e la partecipazione di ... il tutto sonorizzato da Emilianocon tape loops di Washint (tradizionale flauto etiope in ...Piove sule dobbiamo fare il possibile per fare risultato a Venezia. L'anno scorso abbiamo ... Conduce "Finestra sull'Arena", ilshow di Sestaporta TV in onda tutti i giovedì alle 21. ... F1 | Turrini: "Non credo che Leclerc abbia un problema di personalità"