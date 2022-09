Serie A: i risultati che ci aspettiamo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con la ripresa del campionato di Serie A, milioni di tifosi di calcio sono tornati a gioire e a soffrire per la propria squadra del cuore. Ma a fine stagione chi la spunterà tra le principali pretendenti alla conquista dello scudetto? Proviamo ad azzardare qualche ipotesi con il supporto dei pronostici dei bookmaker.Come a ogni inizio di campionato che si rispetti, anche per la Serie A 2022/23 è ormai tempo di pronostici. La corsa allo scudetto è ripartita, con le grandi del calcio nostrano pronte a sfidare i campioni d’Italia uscenti del Milan.Serie A 2022/23: i pronostici scudettoIl massimo campionato professionistico italiano è da sempre uno dei più amati e seguiti dai tifosi di tutto il mondo. Sui siti di scommesse Serie A gli appassionati possono restare continuamente informati sui risultati dei ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con la ripresa del campionato diA, milioni di tifosi di calcio sono tornati a gioire e a soffrire per la propria squadra del cuore. Ma a fine stagione chi la spunterà tra le principali pretendenti alla conquista dello scudetto? Proviamo ad azzardare qualche ipotesi con il supporto dei pronostici dei bookmaker.Come a ogni inizio di campionato che si rispetti, anche per laA 2022/23 è ormai tempo di pronostici. La corsa allo scudetto è ripartita, con le grandi del calcio nostrano pronte a sfidare i campioni d’Italia uscenti del Milan.A 2022/23: i pronostici scudettoIl massimo campionato professionistico italiano è da sempre uno dei più amati e seguiti dai tifosi di tutto il mondo. Sui siti di scommesseA gli appassionati possono restare continuamente informati suidei ...

DiMarzio : .@Inter: i risultati del bilancio 2021-2022 #SerieA - RobertaFazio7 : RT @FIGCgiovanile: Prima giornata di campionati di Serie A e B Under 16 e Under 15 ???? Ecco come sono andate le partite! ?? #U16AB #U15AB #f… - FIGCgiovanile : Prima giornata di campionati di Serie A e B Under 16 e Under 15 ???? Ecco come sono andate le partite! ?? #U16AB… - SvSport1 : Calcio, Serie D. I risultati in tempo reale della 5a giornata - zazoomblog : Pronostici Serie A i possibili risultati a sorpresa dellottava giornata - #Pronostici #Serie #possibili -