Salerno, vigili del fuoco rimuovono albero caduto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Problemi alla viabilità a Salerno in via Pio XI per un albero di alto fusto caduto sopra delle autovetture. La pianta ostruiva il transito di alcune strade pertinenziali. La sala operativa del Comando vigili del fuoco Salerno ha quindi inviato la squadra del distaccamento città per verificare se ci fossero persone coinvolte. All’arrivo sul posto il personale dopo aver verificato che non vi erano persone imprigionate negli abitacoli delle autovetture, hanno provveduto alla rimozione dell’albero per ripristinare la viabilità sui tratti di strada interessata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Problemi alla viabilità ain via Pio XI per undi alto fustosopra delle autovetture. La pianta ostruiva il transito di alcune strade pertinenziali. La sala operativa del Comandodelha quindi inviato la squadra del distaccamento città per verificare se ci fossero persone coinvolte. All’arrivo sul posto il personale dopo aver verificato che non vi erano persone imprigionate negli abitacoli delle autovetture, hanno provveduto alla rimozione dell’per ripristinare la viabilità sui tratti di strada interessata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

salernotoday : Crollo di calcinacci in via Mercanti: intervengono i vigili del fuoco - cilentano_it : Grosso incendio, questa mattina a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, Il rogo e' divampato in un deposito… - occhio_notizie : Stamattina sono intervenuti i vigili del fuoco nella zona -