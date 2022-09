Quanti voti prende la Meloni nei comuni con più immigrati | tutto torna

(Di mercoledì 28 settembre 2022) A Piacenza, in Emilia Romagna, gli stranieri sono il 15,31% della popolazione (secondo gli ultimi dati Istat). Ed è anche la città dove avvenne lo stupro- il cui video fu ripostato anoniminizzato su Twitter da Giorgia- della donna ucraina di cui è stato accusato un richiedente asilo originario della Guinea. Dopo il conteggio deicittadini per il locale collegio uninominale, Fratelli d'Italia ha superato sia alla Camera che al Senato il 30% contribuendo al successo del centrodestra che ha ottenuto il 46% dei consensi superando la coalizione di centrosinistra di più di 15 punti percentuali. La tendenza è confermata a livello nazionale: secondo le analisi di YouTrend, Fdi ottiene piùper la Camera dei Deputati neidove ci sono più stranieri. Il partito di Giorgia ...

NATOlizer : Baratro Pd, ecco quanti voti ha bruciato da quando è nato - RaffaelePizzati : @marcnever @GramsciAG @janavel7 ?? Italia Viva non ha sottoscritto patti col PD. Anzi fu Letta a dire ' mai con I… - gaeliber : @riotta @GiuseppeConteIT @roccocasalino Se ne è capace, vada a correlare quanti e dove prendono il RdC e quanti e d… - romano_40 : @TaiBure @andreaDR83 @francescacheeks Sapresti rispondere quanti voti prese Draghi? e prima di lui, quanti voti ne… - tint_adree : @antondepierro 'ndunè, il tuo partito quanti voti ha preso? -

Intanto perché la politica non è solo aritmetica: sommare idi chi è andato separato è un ... Ma il tema èsono i Partiti Democratici in provincia di Frosinone Non pochi. E tutti con voci e ...Il retroscena di Fabio Martini Dall'altra parte della barricata, frahanno una visione più ... Ghisleri: ha regalatoa tuttiEntrati nelle urne per sottoporsi al giudizio degli italiani, i partiti ne sono usciti profondamente cambiati. Sul piano dei numeri e dei rapporti di forza, certo. Ma soprattutto sul ...RIETI - Anche la carta geografica della provincia di Rieti, all’indomani delle elezioni, appare completamente blu, colore che contraddistingue il centrodestra e, per essere precisi, il ...