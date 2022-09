Nordcorea lancia due missili: un "messaggio" a Kamala Harris? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Kim Jong Un ha mandato oggi un segnale, lanciando due missili balistici a corto raggio nel Mar del Giapppone a due giorni dalla visita della vicepresidente Usa Kamala Harris a Seoul e alla Zona ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Kim Jong Un ha mandato oggi un segnale,ndo duebalistici a corto raggio nel Mar del Giapppone a due giorni dalla visita della vicepresidente Usaa Seoul e alla Zona ...

SLN_Magazine : Nordcorea, Pyongyang lancia missile balistico nel Mar del Giappone. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #CoreadelNord lancia missile in Mar Giappone, risposta alle esercitazioni militari #Usa. - tizianacairati : RT @guidosant: #Kim lancia un altro missile: è il «benvenuto» della #NordCorea a Kamala Harris in arrivo Seul (forse con Kim la Casa Bianca… - guidosant : #Kim lancia un altro missile: è il «benvenuto» della #NordCorea a Kamala Harris in arrivo Seul (forse con Kim la Ca… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Nordcorea #Pyongyang lancia missile balistico nel Mar del #Giappone, dopo l… -