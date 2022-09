“Mi è successo da ragazza”, Mara Venier svela tutto: racconto toccante (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Da ragazza ho vissuto un’esperienza così”, Mara Venier svela tutto: racconto toccante. I suoi fan sono rimasti sorpresi La conduttrice di Domenica In ha attraversato momenti non semplicissimi in passato. Lei stessa ha confessato come il dolore l’abbia cambiata, rendendola probabilmente una donna migliore. E’ tornata in prima linea con Domenica In anche in questa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Daho vissuto un’esperienza così”,. I suoi fan sono rimasti sorpresi La conduttrice di Domenica In ha attraversato momenti non semplicissimi in passato. Lei stessa ha confessato come il dolore l’abbia cambiata, rendendola probabilmente una donna migliore. E’ tornata in prima linea con Domenica In anche in questa L'articolo proviene da Inews24.it.

ParliamoDiNews : “Mi è successo da ragazza”, Mara Venier svela tutto: racconto toccante #28Settembre #CinemaeTv #News #Ultimora - s_coupsrtl : ho salvato una ragazza da un gruppo di bulle, sono fiera di me stessa, se fosse successo qualche anno fa non mi sar… - Giovanni_Esse : @HarinezumiB A me è successo un mese fa circa con una ragazza sposata con due figli piccoli. Appena l'ho scoperto l… - cezarykozlowsk3 : @Covidioti Ma questa ragazza intanto sta descrivendo quello che è successo in Italia negli ultimi due anni sotto il… - Lara_Rocchetta : @MarianoGiustino @RadioRadicale Spero non sia successo niente a questa ragazza! Sono molto determinate, coraggiose… -