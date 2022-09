Melito, il collega del prof ucciso a scuola: “Niente lo turbava” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Melito. “Avevamo la stessa passione per la scuola, non ho avuto mai motivo di credere che avesse dei problemi, quello che è successo è agghiacciante”. A parlare è Andrea Cipolletta, docente e collega di Marcello Toscano, 64enne ritrovato senza vita nel cortile della scuola Marino Guarano di Melito. “Quello che lascia ancora di più senza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 settembre 2022). “Avevamo la stessa passione per la, non ho avuto mai motivo di credere che avesse dei problemi, quello che è successo è agghiacciante”. A parlare è Andrea Cipolletta, docente edi Marcello Toscano, 64enne ritrovato senza vita nel cortile dellaMarino Guarano di. “Quello che lascia ancora di più senza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

