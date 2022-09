Luca Argentero a Striscia la Notizia non convince e non vince nella gara degli ascolti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ottimo risveglio per Luca Argentero che debutta dietro il bancone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani ma senza convincere molto il pubblico. Il programma è sempre lo stesso, la verve sembra mancare un po’ e le battute sono sempre le stesse, l’unica novità avrebbe dovuto essere proprio l’arrivo dell’amato Doc che, però, è rimasto molto in riga con altri prima di lui piazzandosi davanti al gobbo senza mai allontanarsene. Luca Argentero versione conduttore continua a non convincere e anche ieri sera ne è arrivata conferma visto che quello che mancava non era di certo la sintonia con il suo collega, bensì la sua spontaneità, le cose possono migliorare strada facendo? Siamo sicuri che di certo un attore ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ottimo risveglio perche debutta dietro il bancone dilainsieme ad Alessandro Siani ma senzare molto il pubblico. Il programma è sempre lo stesso, la verve sembra mancare un po’ e le battute sono sempre le stesse, l’unica novità avrebbe dovuto essere proprio l’arrivo dell’amato Doc che, però, è rimasto molto in riga con altri prima di lui piazzandosi davanti al gobbo senza mai allontanarsene.versione conduttore continua a nonre e anche ieri sera ne è arrivata conferma visto che quello che mancava non era di certo la sintonia con il suo collega, bensì la sua spontaneità, le cose possono migliorare strada facendo? Siamo sicuri che di certo un attore ...

infoitcultura : Striscia la notizia: Luca Argentero si imbarazza per la gaffe - tuttopuntotv : Striscia la notizia: Luca Argentero si imbarazza per la gaffe #StrisciaLaNotizia #LucaArgentero #AlessandroSiani - novecentesca : Luca Argentero interpreta: Pacciani - Cosmopolitan_IT : «L'unica cosa che mi interessa davvero, oggi, è passare del tempo con Cristina e con mia figlia» - finelijne : RT @Beatricetpwk: NON LUCA ARGENTERO CHE ENTRA A STRISCIA LA NOTIZIA CON AS IT WAS SOTTO ADDIO #harrystyles -