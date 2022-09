Juniores | a Piacenza allenatore squalificato 9 mesi per razzismo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Brutto episodio dinel piacentino, dove durante il match del campionatounder 19 provinciale tra Libertas San Corrado e Turris l’dei padroni di casa si è reso protagonista di insulti contro l’arbitro. Stando a quanto riportato nel referto del Giudice Sportivo, il tecnico Andrea Tosi ha offeso il direttore di gara per il colore della sua pelle, aggiungendo poi altri insulti dalla tribuna una volta espulso dal terreno di gioco. La squalifica è stata comminata per novefino al 30 giugno 2023. “La rilevanza dei fatti descritti, come riportato nei documenti ufficiali, è ulteriormente aggravata dal fatto che essi sono ascrivibili ad undi una squadra di categoria– scrive il Giudice Sportivo -: di un soggetto, pertanto, che dovrebbe ...