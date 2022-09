Emis Killa a Milano nel 2022 celebra L’Erba Cattiva: biglietti in prevendita per la data evento (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un concerto speciale di Emis Killa a Milano nel 2022, per festeggiare i 10 anni dalla pubblicazione de L’Erba Cattiva. La data evento è quella del 4 dicembre e si terrà ai Magazzini Generali. Un live speciale, occasione per celebrare uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, che vedeva la luce esattamente 10 anni fa a cura di Emis Killa. L’Erba Cattiva ha rappresentato un punto di svolta per la musica rap in Italia e uno spartiacque sulla scena mainstream. Ma non solo: grazie a questo disco, Emis Killa è stato riconosciuto – da quel momento in avanti – come uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un concerto speciale dinel, per festeggiare i 10 anni dalla pubblicazione de. Laè quella del 4 dicembre e si terrà ai Magazzini Generali. Un live speciale, occasione perre uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, che vedeva la luce esattamente 10 anni fa a cura diha rappresentato un punto di svolta per la musica rap in Italia e uno spartiacque sulla scena mainstream. Ma non solo: grazie a questo disco,è stato riconosciuto – da quel momento in avanti – come uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale ...

