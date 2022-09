Emigratis: Pio e Amedeo ci sono o ci fanno? Ve lo diciamo noi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Torna il 28 settembre in prima serata su Canale 5 la quarta edizione di Emigratis, il programma che vede Pio e Amedeo barcamenarsi tra scrocco e cafoneria. Ma siamo sicuri che nella realtà siano davvero come li vediamo in tv? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 settembre 2022) Torna il 28 settembre in prima serata su Canale 5 la quarta edizione di, il programma che vede Pio ebarcamenarsi tra scrocco e cafoneria. Ma siamo sicuri che nella realtà siano davvero come li vediamo in tv?

palermomaniait : Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con ''Emigratis - La resa dei conti'' - - raspa90 : RT @TvCircle1: In prima serata su #Canale5 Pio e Amedeo tornano con '#Emigratis' nei panni degli scrocconi più amati della tv - TvCircle1 : In prima serata su #Canale5 Pio e Amedeo tornano con '#Emigratis' nei panni degli scrocconi più amati della tv - giuseppe00_ : Stasera Pio e Amedeo tornano con emigratis dopo anni e non so se esseee felice perché so che mi scatterò di risate… - CorriereCitta : #Emigratis 2022, tornano Pio e Amedeo: anticipazioni stasera, chi sono gli ospiti, orari e streaming -