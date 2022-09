Elezioni, sindaco Stazzema: “Qui FdI al 32%, me ne vergogno” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha preso una percentuale qui a Stazzema di cui mi vergogno”. Commenta così all’Adnkronos il sindaco di Stazzema Maurizio Verona la vittoria di Giorgia Meloni, che nel suo comune, simbolo della Resistenza, ha preso il 32% dei voti. “Nei luoghi del martirio – spiega Verona – a questo risultato viene data una lettura particolare. Evidentemente il popolo italiano non vede più un legame col passato da cui FdI proviene, nonostante il partito non abbia mai preso distanze nette dal Ventennio. Gli italiani giudicano FdI come una forza non più legata col fascismo”. “Io ho proposto – dice il sindaco di Stazzema – una legge popolare antifascista che vieterebbe la produzione e divulgazione di simboli che richiamano al fascismo, mi sembra normale in un Paese che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha preso una percentuale qui adi cui mi”. Commenta così all’Adnkronos ildiMaurizio Verona la vittoria di Giorgia Meloni, che nel suo comune, simbolo della Resistenza, ha preso il 32% dei voti. “Nei luoghi del martirio – spiega Verona – a questo risultato viene data una lettura particolare. Evidentemente il popolo italiano non vede più un legame col passato da cui FdI proviene, nonostante il partito non abbia mai preso distanze nette dal Ventennio. Gli italiani giudicano FdI come una forza non più legata col fascismo”. “Io ho proposto – dice ildi– una legge popolare antifascista che vieterebbe la produzione e divulgazione di simboli che richiamano al fascismo, mi sembra normale in un Paese che ...

TgLa7 : #Elezioni, #Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci: smantellare modello su cui si fonda #Pd 'o sconfitta perpetu… - News24_it : Elezioni, sindaco Stazzema: 'Qui FdI al 32%, me ne vergogno' - qn_lanazione : Stazzema e il pieno di voti di Fratelli d'Italia. Il sindaco: 'Me ne vergogno' - telodogratis : Elezioni, sindaco Stazzema: “Qui FdI al 32%, me ne vergogno” - AnsaPuglia : Elezioni: manifesti funebri per candidato Puglia, 'vado avanti'. Macabra iniziativa nel Barese per ex sindaco non e… -