“È accanimento” | scoppia il terremoto al Gf Vip | Discussione degenera

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nelle ultime ore si è registrata una pesantefra due concorrenti all’interno della casa del Gf Vip. Ecco chi sono stati i protagonisti e di che cosa si sono accusati. Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato da pochi giorni, ma non mancano già le discussioni e le prese di posizione di alcuni concorrenti in gara. Le varie simpatie e antipatie sono già abbastanza evidenti e le telecamere hanno testimoniato diversi battibecchi. Gf Vip 7 – Altranotizia.itMa che cosa è accaduto nelle ultime ore all’interno della casa più spiata d’Italia? Quali vipponi hanno avuto una pesante? Ecco tutti i dettagli su quanto successo. Gf Vip 7, grande tensione nella casa! Il Grande Fratello Vip 7 è scattato lunedì 19 settembre e già sono tantissime le persone che si stanno appassionando ai nuovi concorrenti e alle tante vicende accadute. ...

Giusy178137351 : RT @pino_cecilia: SigraBonaco infórmese prima di sparlare di una ragazza che non conosce ho che non ha seguito.Mi dissocio della cos’è dett… - infoitcultura : “Contro Meloni un accanimento barbaro”: scoppia la bufera social su Giorgio Pasotti - zazoomblog : “Contro Meloni un accanimento barbaro”: scoppia la bufera social su Giorgio Pasotti - #“Contro #Meloni… - zazoomblog : “Contro Meloni un accanimento barbaro”: scoppia la bufera social su Giorgio Pasotti - #“Contro #Meloni… -

BergamoNews.it

De Lellis sbotta in difesa di Chiara Nasti: "senza senso. Fate schifo"... ma taleè ingiustificato secondo l'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia. 'Le ... Video su questo argomento "Video gioiosi", Sanna Marinin lacrime davanti alle telecamere - ... “Contro Meloni un accanimento barbaro”: scoppia la bufera social su Giorgio Pasotti Bufera social su Giorgio Pasotti per alcune dichiarazioni relative alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre. L’attore bergamasco, a margine della presentazione della fiction ...