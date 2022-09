Donna ucraina residente in Veneto uccisa in battaglia contro l'esercito russo: Marianna aveva 37 anni e viveva in Italia dal 2008 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una Donna ucraina residente in Veneto da 14 anni, Marianna Triasko , sarebbe stata uccisa in combattimento nel proprio Paese, mentre lottava contro l'invasione dell'esercito russo. A riferirlo è il Tg ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Unainda 14Triasko , sarebbe statain combattimento nel proprio Paese, mentre lottaval'invasione dell'. A riferirlo è il Tg ...

repubblica : Donna ucraina di 37 anni residente in Veneto muore in combattimento. Era tornata in patria all'inizio del conflitto - Corriere : Donna italo-ucraina muore in guerra. Era un medico dell’esercito e viveva a Treviso da 14 anni - rtl1025 : ?? Una donna ucraina residente in #Veneto da 14 anni, Marianna Triasko, sarebbe morta in combattimento nel proprio P… - PaolilloLuca : Donna ucraina residente in Veneto muore in combattimento: era tornata nel suo Paese all'inizio del conflitto - la R… - serenel14278447 : 'AL FRONTE Donna italo-ucraina muore in guerra. Era un medico dell’esercito e viveva a Treviso da 14 anni di Rober… -