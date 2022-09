Cassano contro Gravina: “Faccia presidente della Figc. Immobile a casa, comanda lui o Lotito?” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Antonio Cassano scatenato durante la Bobo Tv, specialmente sul tema delle assenze dalla Nazionale. L’ex talento di Bari Vecchia è intervenuto in particolar modo sull’infortunio di Immobile, che ha lasciato il ritiro della Nazionale nei giorni scorsi. “Gravina deve fare il presidente della Figc, quando i giocatori vengono in Nazionale comanda lui – spiega Cassano – Anche ai miei tempi c’era questo giochino, che arrivavi in Nazionale e poi c’era il problemino fisico per tornare a casa. Non si possono fare queste figure, ci credo che poi non andiamo al Mondiale. Se i presidenti vogliono comandare i giocatori non ci vengono in Nazionale. Non ce l’ho con Immobile, ma in questi casi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Antonioscatenato durante la Bobo Tv, specialmente sul tema delle assenze dalla Nazionale. L’ex talento di Bari Vecchia è intervenuto in particolar modo sull’infortunio di, che ha lasciato il ritiroNazionale nei giorni scorsi. “deve fare il, quando i giocatori vengono in Nazionalelui – spiega– Anche ai miei tempi c’era questo giochino, che arrivavi in Nazionale e poi c’era il problemino fisico per tornare a. Non si possono fare queste figure, ci credo che poi non andiamo al Mondiale. Se i presidenti voglionore i giocatori non ci vengono in Nazionale. Non ce l’ho con, ma in questi casi ...

