Caso Mangia | federcalcio Malta | “Conversazione inappropriata con un giocatore”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il direttivo delladisi è riunito in urgenza per discutere dellegato al ct Devis, accusato di molestie sessuali da undella nazionale. Il tecnico è stato sospeso, provvedimento confermato in queste ore in vista delle indagini che stanno prendendo il via.ha giocato e vinto un’amichevole con Israele ieri, ma sulla panchina c’era il vice diDavide Mazzotta. Durante la riunione federale, il presidente Bjorn Vassallo ha confermato che prima dell’assunzione diin qualità di commissario tecnico sono state effettuate tutte le verifiche delsu eventuali provvedimenti disciplinari o penali, che però non erano presenti a nessun livello. Nella nota la...