Zaki: “Il processo? Stanno rinviando più del necessario. Sarà libertà solo quando sarò in Piazza Maggiore a Bologna” (Di martedì 27 settembre 2022) “È libertà solo quando” sarò “in Piazza Maggiore” e nell’aula “dell’Università di Bologna”: lo ha detto, scandendolo in italiano, Patrick Zaki parlando ai giornalisti e ripetendo parte di un suo tweet appena pubblicato per annunciare il nuovo rinvio del processo al 29 novembre. “Voglio tornare ai miei studi. Voglio tornare in Italia. Non voglio tornare in tribunale per questo caso”, ha aggiunto. “Mi sembra che stiano rinviando più del necessario. Voglio la mia opportunità di tornare ai miei studi a Bologna”, ha continuato, sottolineando che, “dato che il semestre è già iniziato” dovrebbe essere “lì a Bologna in questi giorni”. Alla richiesta di dire qualcosa ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “È“in” e nell’aula “dell’Università di”: lo ha detto, scandendolo in italiano, Patrickparlando ai giornalisti e ripetendo parte di un suo tweet appena pubblicato per annunciare il nuovo rinvio delal 29 novembre. “Voglio tornare ai miei studi. Voglio tornare in Italia. Non voglio tornare in tribunale per questo caso”, ha aggiunto. “Mi sembra che stianopiù del. Voglio la mia opportunità di tornare ai miei studi a”, ha continuato, sottolineando che, “dato che il semestre è già iniziato” dovrebbe essere “lì ain questi giorni”. Alla richiesta di dire qualcosa ai suoi ...

