Ultime Notizie – Prezzi benzina oggi ancora in lieve calo (Di martedì 27 settembre 2022) Prezzi dei carburanti alla pompa ancora in lieve calo, con la benzina self in media nazionale sotto 1,66 euro/litro e il diesel a 1,76. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,658 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,659, pompe bianche 1,655), diesel a 1,762 euro/litro (-3, compagnie 1,763, pompe bianche 1,759). benzina servito a 1,805 euro/litro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022)dei carburanti alla pompain, con laself in media nazionale sotto 1,66 euro/litro e il diesel a 1,76. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,658 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,659, pompe bianche 1,655), diesel a 1,762 euro/litro (-3, compagnie 1,763, pompe bianche 1,759).servito a 1,805 euro/litro ...

