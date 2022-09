Ultime Notizie – Elezioni 2022, ecco gli eletti Pd, tra conferme e new entry (Di martedì 27 settembre 2022) Molte conferme di uscenti, qualche ritorno in Parlamento dopo aver saltato un giro e diverse new entry tra giovani ed esponenti dei territori. La nuova geografia dei gruppi Pd di Camera e Senato si va delineando. Mancano alcuni nomi visto che big, come Enrico Letta, sono stati eletti da più parti e, da regolamento, verrà loro assegnato il seggio dove la lista ha ottenuto la percentuale più bassa. I ‘CONFERMATI’ A MONTECITORIO – Partendo da Montecitorio e dalle conferme tornano alla Camera dei deputati Anna Ascani, Laura Boldrini, Chiara Braga, Enza Bruno Bossio, Luciano D’Alfonso (che trasloca dal Senato), Piero De Luca, Paola De Micheli, Piero Fassino, Federico Fornaro, Chiara Gribaudo, Lorenzo Guerini, Marco Lacarra, Mauro Laus (anche per lui trasloco da palazzo Madama), Enrico Letta, Marianna Madia, Claudio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Moltedi uscenti, qualche ritorno in Parlamento dopo aver saltato un giro e diverse newtra giovani ed esponenti dei territori. La nuova geografia dei gruppi Pd di Camera e Senato si va delineando. Mancano alcuni nomi visto che big, come Enrico Letta, sono statida più parti e, da regolamento, verrà loro assegnato il seggio dove la lista ha ottenuto la percentuale più bassa. I ‘CONFERMATI’ A MONTECITORIO – Partendo da Montecitorio e dalletornano alla Camera dei deputati Anna Ascani, Laura Boldrini, Chiara Braga, Enza Bruno Bossio, Luciano D’Alfonso (che trasloca dal Senato), Piero De Luca, Paola De Micheli, Piero Fassino, Federico Fornaro, Chiara Gribaudo, Lorenzo Guerini, Marco Lacarra, Mauro Laus (anche per lui trasloco da palazzo Madama), Enrico Letta, Marianna Madia, Claudio ...

sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - paschalaj : RT @guidotweet: A proposito, qualcuno ha notizie di @fanpage? Continuano a fare i pesci in barile o si preparano a calare il loro poker d’a… - CorriereCitta : ‘La Meloni non ti piace? Vieni in Germania, ti facciamo lo sconto per i corsi di tedesco’: ecco lo spot che fa disc… -