Su RaiPlay Sound il podcast dedicato al generale Dalla Chiesa (Di martedì 27 settembre 2022) Martedì 27 settembre, giorno in cui era nato Carlo Alberto Dalla Chiesa, sarà disponibile su Rai Play Sound, una puntata speciale di Cara Repubblica dedicata interamente a lui. La serie di podcast originali, presentata il 2 giugno scorso, in collaborazione tra Carabinieri e Rai Radio, racconta l'Arma dal 1946 ai giorni nostri. La puntata speciale ripercorre la straordinaria vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa, dai primi anni in Sicilia, in cui indagò sull'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto e conobbe il potere emergente dei corleonesi, alla lotta alle Brigate Rosse, fino al fatale agguato in via Carini a Palermo. Tra i contenuti originali, anche il ricordo delle figlie Rita e Simona e la testimonianza degli uomini che combatterono al suo fianco contro il terrorismo, come il ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Martedì 27 settembre, giorno in cui era nato Carlo Alberto, sarà disponibile su Rai Play, una puntata speciale di Cara Repubblica dedicata interamente a lui. La serie dioriginali, presentata il 2 giugno scorso, in collaborazione tra Carabinieri e Rai Radio, racconta l'Arma dal 1946 ai giorni nostri. La puntata speciale ripercorre la straordinaria vita di Carlo Alberto, dai primi anni in Sicilia, in cui indagò sull'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto e conobbe il potere emergente dei corleonesi, alla lotta alle Brigate Rosse, fino al fatale agguato in via Carini a Palermo. Tra i contenuti originali, anche il ricordo delle figlie Rita e Simona e la testimonianza degli uomini che combatterono al suo fianco contro il terrorismo, come il ...

RaiperilSociale : RT @RaiRadioKids: ?Amici golosi, Cosa cuciniamo oggi? Non c’è problema, per ogni occasione ci pensa papà Marco con le sue ricette pensate… - RaiRadioKids : ?Amici golosi, Cosa cuciniamo oggi? Non c’è problema, per ogni occasione ci pensa papà Marco con le sue ricette p… - RaiRadioKids : Volta la pagina, di M. L. Giraldo, ill. N. Bertelle, Camelozampa. È questo il gioco del Volta la pagina cosa c’è do… - RaiRadioKids : Una buonanotte speciale per tutti i piccoli ascoltatori con le ninne nanne di Lorenzo Tozzi. ?Ascolta i nostri podc… - RaiperilSociale : RT @RaiRadioKids: Big Bang è il programma esplosivo di Radio Kids, la radio delle bambine e dei bambinii! Insieme all'amico Armando e ai si… -