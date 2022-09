Sampdoria, alibi finiti per Giampaolo: con il Monza vietato sbagliare (Di martedì 27 settembre 2022) In casa Sampdoria sono finiti gli alibi per mister Giampaolo: con il Monza il tecnico non ha più possibilità di sbagliare La Sampdoria ha perso tutti gli scontri diretti in questo avvio di campionato. Le partite contro la Salernitana, l’Hellas Verona e lo Spezia hanno portato nelle casse dei blucerchiati zero punti in classifica. C’è però un dettaglio non di poco conto: la Sampdoria ha perso tutti gli scontri diretti, è vero, ma in trasferta. In casa Marco Giampaolo e la sua squadra hanno incontrato solo le “big”: Juventus, Lazio e Milan. Ora arriva il Monza che non è solo la prima squadra neopromossa ad affacciarsi tra le mura del Ferraris, ma è anche il primo scontro diretto da non fallire. Nessun ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) In casasonogliper mister: con ilil tecnico non ha più possibilità diLaha perso tutti gli scontri diretti in questo avvio di campionato. Le partite contro la Salernitana, l’Hellas Verona e lo Spezia hanno portato nelle casse dei blucerchiati zero punti in classifica. C’è però un dettaglio non di poco conto: laha perso tutti gli scontri diretti, è vero, ma in trasferta. In casa Marcoe la sua squadra hanno incontrato solo le “big”: Juventus, Lazio e Milan. Ora arriva ilche non è solo la prima squadra neopromossa ad affacciarsi tra le mura del Ferraris, ma è anche il primo scontro diretto da non fallire. Nessun ...

