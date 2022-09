Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla seconda rata da 21 mld (Di martedì 27 settembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha dato il via libera alla seconda rata di finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di euro per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Da Bruxelles è arrivata quindi la valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine giugno, che certifica il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nel Pnrr per il primo semestre del 2022. La Commissione europea valuta attentamente la capacità del Governo e delle Amministrazioni centrali e locali di rispettare gli impegni presi sia in termini quantitativi (obiettivi) sia qualitativi (traguardi), evidenziando i passi significativi compiuti nell'attuazione del Pnrr. In particolare, spiegano da Palazzo Chigi, entro il 30 ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laeuropea ha dato il viadi finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di euro per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Da Bruxelles è arrivata quindi la valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine giugno, che certifica il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nelper il primo semestre del 2022. Laeuropea valuta attentamente la capacità del Governo e delle Amministrazioni centrali e locali di rispettare gli impegni presi sia in termini quantitativi (obiettivi) sia qualitativi (traguardi), evidenziando i passi significativi compiuti nell'attuazione del. In particolare, spiegano da Palazzo Chigi, entro il 30 ...

ItaliaDomaniGov : ? News dalla Commissione ue: in arrivo 21 miliardi di euro per aver centrato tutti gli obiettivi del primo semestre… - radioromait : Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla seconda rata da 21 mld - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla seconda rata da 21 mld - - MasterblogBo : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha dato il via libera alla seconda rata di finanziamenti pe… - Italpress : Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla seconda rata da 21 mld -