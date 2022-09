Non solo con jeans e anfibi, dà il meglio di sé anche sull’abito sparkling (Di martedì 27 settembre 2022) L’abbinamento chiodo e abito di paillettes può sembrare piuttosto azzardato. Ma non sarà difficile ricredersi dopo aver dato un’occhiata alla collezione autunno inverno 2022/23 di Celine. Il brand francese ha infatti portato in passerella l’outfit perfetto per dimostrare quanto questa accoppiata sia assolutamente da prendere in considerazione. Soprattutto per le serate speciali dell’autunno. E anche quanto sia facile replicarla in diverse fasce di prezzo. Chiodo e abito di paillettes scintillanti sulla passerella autunno inverno 2022/23 di Celine. Contrasti di stile In questo periodo non fa freddo, ma la sera c’è bisogno di coprirsi le spalle. Ecco allora che la combinazione chiodo e abito di paillettes risolve molti problemi. Se è ancora presto per mettersi un cappotto elegante, la giacca di pelle da biker lo sostituisce in maniera alternativa. Il contrasto tra ... Leggi su amica (Di martedì 27 settembre 2022) L’abbinamento chiodo e abito di paillettes può sembrare piuttosto azzardato. Ma non sarà difficile ricredersi dopo aver dato un’occhiata alla collezione autunno inverno 2022/23 di Celine. Il brand francese ha infatti portato in passerella l’outfit perfetto per dimostrare quanto questa accoppiata sia assolutamente da prendere in considerazione. Soprattutto per le serate speciali dell’autunno. Equanto sia facile replicarla in diverse fasce di prezzo. Chiodo e abito di paillettes scintillanti sulla passerella autunno inverno 2022/23 di Celine. Contrasti di stile In questo periodo non fa freddo, ma la sera c’è bisogno di coprirsi le spalle. Ecco allora che la combinazione chiodo e abito di paillettes risolve molti problemi. Se è ancora presto per mettersi un cappotto elegante, la giacca di pelle da biker lo sostituisce in maniera alternativa. Il contrasto tra ...

