Monreale sempre più a destra | FDI e FI raccolgono il 45% delle preferenze

(Di martedì 27 settembre 2022)— Un dato da non sottovalutare quando si analizza l’esito di un voto è quello dell’astensione. Un fenomeno in forte crescita, che non può essere sottaciuto se si vuole spiegare quale sia stata la reale preferenza espressa dagli elettori. Asu 33.454 elettori 14.845 non si sono presentati alle urne. L’affluenza è stata del 55,63%. Un dato molto significativo, nonostante l’effetto trascinamento prodotto dai tre candidati alle consultazioni regionali e dai due alle nazionali. Detto questo, possiamo dire alla luce dei risultatiregionali che l’elettoratose si è spostato verso l’area politica di centro. Uno spostamento certamente condizionato dalla candidatura del neo deputato, Marco Intravaia, eletto nelle file di Fratelli d’Italia, senza il quale il partito della ...

