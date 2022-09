“Mi dicono che ti sei inventata tutto”. GF Vip 7, bomba di Signorini su Giaele De Donà (Di martedì 27 settembre 2022) Nella puntata di lunedì 26 settembre del GF Vip 7 ampio spazio anche a Giaele De Donà e al suo matrimonio. L’influencer, che è entrata in ritardo, si è subito distinta per le frecciatine velenose agli altri ma anche per la sua idea di relazione aperta con il marito, l’ingegnere Brad Beck. In diretta Giaele De Donà ha spiegato meglio questo suo matrimonio aperto che non ha convinto molti dei suoi coinquilini: di base i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti: “Io e mio marito di base stiamo benissimo assieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze. Non è assolutamente così”. Leggi anche: Chi è Sofia Giaele De Donà del GF Vip 7: età, altezza, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Nella puntata di lunedì 26 settembre del GF Vip 7 ampio spazio anche aDee al suo matrimonio. L’influencer, che è entrata in ritardo, si è subito distinta per le frecciatine velenose agli altri ma anche per la sua idea di relazione aperta con il marito, l’ingegnere Brad Beck. In direttaDeha spiegato meglio questo suo matrimonio aperto che non ha convinto molti dei suoi coinquilini: di base i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti: “Io e mio marito di base stiamo benissimo assieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze. Non è assolutamente così”. Leggi anche: Chi è SofiaDedel GF Vip 7: età, altezza, ...

