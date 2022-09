L’incredibile gaffe del Pd a Roma | perde 10 a 2 ma esulta e ringrazia Gualtieri per i “segnali positivi”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 settembre 2022) Perfino “Repubblica“, non certo tacciabile di essere una pericolosa costola fascista della Meloni o una testata riconducibile alla terribile destra estremista che ha vinto le elezioni, non può fare a meno di far notare la clamorosadel Pd capitolino e del sindaco Roberto. In sintesi, il centrosinistra10 a 2 la sfida dei collegi uninominali die provincia (e venti a due in tutta la regione Lazio) ma il Pd manda alle stampe un comunicato nel quale parla di “” grazie al lavoro del sindaco. Uno scivolone che scatena le reazioni irridenti innanzi tutto di altri consiglieri del Pdno e che costringe i firmatari a disconoscere la nota, poi attribuita alla sola consigliera Valeria ...