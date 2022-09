Lega, Consiglio Federale rinnova "piena fiducia in Salvini" (Di martedì 27 settembre 2022) "piena fiducia" in Matteo Salvini, che nel nuovo governo "avrà un ruolo fondamentale". È quanto si legge in una nota della Lega, al termine del Consiglio Federale."La Lega potrà recuperare il consenso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) "" in Matteo, che nel nuovo governo "avrà un ruolo fondamentale". È quanto si legge in una nota della, al termine del."Lapotrà recuperare il consenso ...

ilfoglio_it : Una cosa certa, e due assai probabili: 1. La sinistra non era mai andata così male dal 1948 a oggi 2. Salvini potre… - sole24ore : ?? #Elezioni ultime notizie. #Pnrr, #FdI: valutiamo modifiche. Sul nuovo governo vertice #Meloni - #Tajani. ? Tutti… - enricoI00 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 #Lega, terminato dopo 4 ore il Consiglio Federale: 'Piena fiducia in Matteo #Salvini, avrà ruolo f… - Cla2011 : RT @salvini_giacomo: Consiglio federale della Lega in via Bellerio: 36 presenti, una sola donna. - marcullo02 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 #Lega, terminato dopo 4 ore il Consiglio Federale: 'Piena fiducia in Matteo #Salvini, avrà ruolo f… -