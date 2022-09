La data da segnare in rosso. "Quando nasce il governo", il Quirinale stringe i tempi (Di martedì 27 settembre 2022) Quando può nascere il nuovo governo? Le consultazioni dopo le elezioni politiche vinte chiaramente dal centrodestra partiranno il prima possibile, appena i tempi tecnici lo permetteranno: lunedì 17 o martedì 18 ottobre potrebbero essere le date in cui può nascere l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma si potrebbe anticipare anche a sabato 15 ottobre. A parlare di un Quirinale che stringe i tempi dopo il verdetto delle urne è un retroscena della Stampa secondo cui “molto dipenderà dai tempi tecnici e da quanto i nuovi eletti, convocati per la prima riunione il 13 ottobre, saranno celeri a nominare i presidenti di Camera e Senato”. Sulla possibile accelerazione pesano anche i tempi per inviare la bozza di legge di ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022)puòre il nuovo? Le consultazioni dopo le elezioni politiche vinte chiaramente dal centrodestra partiranno il prima possibile, appena itecnici lo permetteranno: lunedì 17 o martedì 18 ottobre potrebbero essere le date in cui puòre l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma si potrebbe anticipare anche a sabato 15 ottobre. A parlare di unchedopo il verdetto delle urne è un retroscena della Stampa secondo cui “molto dipenderà daitecnici e da quanto i nuovi eletti, convocati per la prima riunione il 13 ottobre, saranno celeri a nominare i presidenti di Camera e Senato”. Sulla possibile accelerazione pesano anche iper inviare la bozza di legge di ...

