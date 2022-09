Krzysztof Kubica | uno stop che ne rallenta l’inserimento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Difficoltà che si sommano ad altre difficoltà. L’avventura in Italia dinon è certamente iniziata nel migliore dei modi. Agli ostacoli preventivabili, come il cambio di Paese e di abitudini e il doversi adattare a un campionato nuovo, se ne sono aggiunti altri imprevisti. L’avvio di stagione del Benevento non è stato certo memorabile, tanto da portare la società giallorossa a optare per il cambio in panchina. Via Fabio Caserta e dentro Fabio Cannavaro, l’opportunità di lavorare con un campione del mondo e pallone d’oro ma anche l’obbligo di ripartire da zero. Una missione condizionata da un infortunio che costringerà il 22enne centrocampista a fermarsi per un mesetto abbondante. Una frattura del quarto metatarso del piede destro rappresenta un incidente di percorso sulla tabella di inserimento di ...