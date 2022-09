INVALSI | Concorso per 1 Funzionario V Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 27 settembre 2022) L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'di una unità di personale nel profilo di, Vprofessionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991. Requisiti ed Invio della Domanda I candidati devono produrre la domanda di partecipazione alutilizzando le modalità indicate ...