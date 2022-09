Highlights e gol Portogallo-Spagna 0-1: Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di martedì 27 settembre 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Portogallo-Spagna 0-1, match dell’ultima giornata di Nations League che incorona la nazionale di Luis Enrique. Ritmi bassi nel corso del primo tempo. La squadra di Fernando Santos è quella più attiva: CR7 chiede un rigore dopo un contrasto con Unai Simon, che si supera sul tiro di Jota in area. Prima del duplice fischio Bernardo Silva regala l’illusione del gol con un tiro da fuori area. Nella ripresa la Spagna cresce, ma è la squadra di casa a sfiorare il gol con Cristiano Ronaldo, recuperato all’ultimo al momento del tiro a tu per tu con Unai Simon. E nel finale Morata gela Braga: sponda di testa di Williams e tocco vincente dell’ex Juve. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Glie le azioni salienti di0-1, match dell’ultima giornata diche incorona la nazionale di Luis Enrique. Ritmi bassi nel corso del primo tempo. La squadra di Fernando Santos è quella più attiva: CR7 chiede un rigore dopo un contrasto con Unai Simon, che si supera sul tiro di Jota in area. Prima del duplice fischio Bernardo Silva regala l’illusione del gol con un tiro da fuori area. Nella ripresa lacresce, ma è la squadra di casa a sfiorare il gol con Cristiano Ronaldo, recuperato all’ultimo al momento del tiro a tu per tu con Unai Simon. E nel finale Morata gela Braga: sponda di testa di Williams e tocco vincente dell’ex Juve. SportFace.

