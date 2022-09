Greta Thunberg torna in piazza dopo la vittoria della destra in Svezia: «La politica mette in gioco la vita» (Di martedì 27 settembre 2022) dopo la vittoria della destra alle elezioni in Svezia, Greta Thunberg torna a farsi sentire. Nel giorno di insediamento del nuovo parlamento, l’attivista svedese ha condiviso un messaggio sul suo profilo Twitter: «Non possiamo essere neutrali quando la politica mette in gioco la vita – si legge nel tweet. Chi è al potere viene sconfitto, i gruppi emarginati diventano capri espiatori. Resistere. Difendi l’antifascismo, l’antirazzismo e la giustizia climatica». Thunberg ha poi invitato i suoi follower a partecipare a Stockholm För Solidaritet (Stoccolma per la solidarietà), una manifestazione in programma per il primo ottobre nella capitale ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022)laalle elezioni ina farsi sentire. Nel giorno di insediamento del nuovo parlamento, l’attivista svedese ha condiviso un messaggio sul suo profilo Twitter: «Non possiamo essere neutrali quando lainla– si legge nel tweet. Chi è al potere viene sconfitto, i gruppi emarginati diventano capri espiatori. Resistere. Difendi l’antifascismo, l’antirazzismo e la giustizia climatica».ha poi into i suoi follower a partecipare a Stockholm För Solidaritet (Stoccolma per la solidarietà), una manifestazione in programma per il primo ottobre nella capitale ...

