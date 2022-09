Formula 1 - L'Alfa Romeo conferma Zhou per il 2023 (Di martedì 27 settembre 2022) Guanyu Zhou si è meritato la conferma in Formula 1: l'Alfa Romeo ha infatti annunciato di aver esteso per un altro anno il contratto con il pilota cinese, compagno di squadra di Valtteri Bottas. Impara in fretta. Dopo il benservito a Giovinazzi, il team di Hinwil ha accolto Zhou come primo pilota cinese a correre in Formula 1. Nonostante quest'anno abbia ottenuto solamente sei punti contro i quarantasei del compagno di squadra, il ragazzo ha saputo ambientarsi e ha dimostrato di essere totalmente concentrato sul proprio lavoro. Un impegno che lo vede spesso impegnato anche al simulatore, oltre che in lunghe e proficue riunioni con i suoi ingegneri a Hinwil. Sono davvero felice di continuare insieme al team, ha detto Zhou. Arrivare in F.1 era un sogno ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 settembre 2022) Guanyusi è meritato lain1: l'ha infatti annunciato di aver esteso per un altro anno il contratto con il pilota cinese, compagno di squadra di Valtteri Bottas. Impara in fretta. Dopo il benservito a Giovinazzi, il team di Hinwil ha accoltocome primo pilota cinese a correre in1. Nonostante quest'anno abbia ottenuto solamente sei punti contro i quarantasei del compagno di squadra, il ragazzo ha saputo ambientarsi e ha dimostrato di essere totalmente concentrato sul proprio lavoro. Un impegno che lo vede spesso impegnato anche al simulatore, oltre che in lunghe e proficue riunioni con i suoi ingegneri a Hinwil. Sono davvero felice di continuare insieme al team, ha detto. Arrivare in F.1 era un sogno ...

