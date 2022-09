FIFA 23 Icon: Come ottenere gratis una leggenda in prestito per 23 partite in FUT (Di martedì 27 settembre 2022) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è possibile ricevere una carta Icon in prestito per 23 partite da utilizzare nella popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team. Per ottenere una carta Icon in prestito di Ronaldinho, Rooney, Kaka, Roberto Carlos o Henry i possessori di FIFA 23 non dovranno fare altro che giocare delle partite in FUT entro e non oltre il prossimo 7 ottobre. Se siete dei fan della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team e non vi è ancora chiaro il meccanismo della nuova Chemistry vi rimandiamo all’articolo con tutti i dettagli ufficiali divulgati dalla Software House canadese. Inoltre potete prendere visione anche delle variazioni dei boost degli stili intesa che ritroverte in FUT ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 27 settembre 2022) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è possibile ricevere una cartainper 23da utilizzare nella popolare modalità23 Ultimate Team. Peruna cartaindi Ronaldinho, Rooney, Kaka, Roberto Carlos o Henry i possessori di23 non dovranno fare altro che giocare dellein FUT entro e non oltre il prossimo 7 ottobre. Se siete dei fan della popolare modalità23 Ultimate Team e non vi è ancora chiaro il meccanismo della nuova Chemistry vi rimandiamo all’articolo con tutti i dettagli ufficiali divulgati dalla Software House canadese. Inoltre potete prendere visione anche delle variazioni dei boost degli stili intesa che ritroverte in FUT ...

