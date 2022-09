F1, aumentano le Sprint Race: si passa da tre a sei a partire dal 2023 (Di martedì 27 settembre 2022) La Formula 1 è in continua evoluzione e a dimostrarlo sono i continui cambiamenti del format. Per la stagione 2023 non ci saranno grandi modifiche, ma la più importante riguarda l’aumento delle Sprint Race, che passeranno da tre a sei, come stabilito dal FIA World Motor Sport Council. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha commentato questa scelta: “La conferma che sei fine settimana di gara con Sprint si svolgeranno dalla stagione 2023 del Campionato del mondo di Formula 1 in poi è un altro esempio della continua crescita e prosperità ai massimi livelli dello sport automobilistico. Le sessioni di Sprint forniscono una dinamica entusiasmante al formato del weekend di gara e si sono dimostrate popolari nelle ultime due stagioni: sono sicuro che questa tendenza positiva ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) La Formula 1 è in continua evoluzione e a dimostrarlo sono i continui cambiamenti del format. Per la stagionenon ci saranno grandi modifiche, ma la più importante riguarda l’aumento delle, che passeranno da tre a sei, come stabilito dal FIA World Motor Sport Council. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha commentato questa scelta: “La conferma che sei fine settimana di gara consi svolgeranno dalla stagionedel Campionato del mondo di Formula 1 in poi è un altro esempio della continua crescita e prosperità ai massimi livelli dello sport automobilistico. Le sessioni diforniscono una dinamica entusiasmante al formato del weekend di gara e si sono dimostrate popolari nelle ultime due stagioni: sono sicuro che questa tendenza positiva ...

