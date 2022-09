Covid, risale nettamente la curva epidemica in Italia (Di martedì 27 settembre 2022) risale nettamente la curva epidemica in Italia. Sono 44.878 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 10.008) e 64 i decessi (ieri 32) registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 176.976 vittime da inizio pandemia.È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 243.421 (ieri 65.697), con un tasso di positività, ieri pari al 15,2%, che oggi raggiunge il 18,4%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2, per un totale di 128) e un aumento dei ricoveri ordinari (+192, per un totale di 3.653). Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022)lain. Sono 44.878 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 10.008) e 64 i decessi (ieri 32) registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 176.976 vittime da inizio pandemia.È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 243.421 (ieri 65.697), con un tasso di positività, ieri pari al 15,2%, che oggi raggiunge il 18,4%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2, per un totale di 128) e un aumento dei ricoveri ordinari (+192, per un totale di 3.653).

extraterra62 : RT @TgrRaiLombardia: Risale l'indice di contagiosità; Rt oltre la soglia epidemica dell'1 @MinisteroSalute @istsupsan - MauroB0312 : Dimentico la FFP2 in ufficio. Ravano nello zaino e ne trovo una che, probabilmente, risale ad inizio pandemia. Il c… - AnsaSicilia : Covid: in Sicilia 1.615 i nuovi positivi, nessuna vittima. Tasso risale al 12,6%, casi quadruplicati in un giorno |… - ParliamoDiNews : Covid, la curva epidemica risale: 44.878 contagi e 64 decessi. Aumentano i ricoveri #27Settembre #Cronaca - mattinodinapoli : #Covid in #Campania, 2.967 casi ma nessun morto: l'indice di contagio risale fino al 17,47% -