Cosa fa oggi Roberto Da Crema, il Baffo: " Vivo a Lampedusa e vendo il pesce" (Di martedì 27 settembre 2022) Passano gli anni ma vendere resta una missione per Roberto Da Crema. L'ex re delle televendite, conosciuto ai più con il nome di Baffo, ha raccontato al settimanale Nuovo Tv Cosa fa oggi per vivere. Il 68enne vende il pesce a Lampedusa una volta a settimana. Da Crema si è trasferito da qualche tempo sull'isola siciliana. Qui va a pesca tutte le mattina alle 6, anche con il vento e la pioggia. Una grande passione che accompagna ormai da anni. Alla rivista edita da Cairo Editore Roberto Da Crema ha rivelato: "Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco ...

