Conosce una ragazza in disco, le chiede sesso orale e poi la violenta: condannato. Ma non andrà in carcere (Di martedì 27 settembre 2022) Aveva conosciuto una ragazza in discoteca, invitandola ad appartarsi e a praticargli del sesso orale . Quando la giovane si è rifiutata, lui è andato su tutte le furie e l'ha violentata . Ora, a ... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022) Aveva conosciuto unainteca, invitandola ad appartarsi e a praticargli del. Quando la giovane si è rifiutata, lui è andato su tutte le furie e l'hata . Ora, a ...

