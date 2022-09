Campania Libri, dal 29 settembre il Festival della Lettura e dell’Ascolto: al via con Pamuk, Comencini e Gassman (Di martedì 27 settembre 2022) Al via il nuovo Campania Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto a Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale; tra gli ospiti del Festival, dedicato alla memoria di Raffaele La Capria, il Premio Nobel Orhan Pamuk. Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, 90 editori coinvolti, 70 stand e 28 laboratori, presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, in programma. Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) Al via il nuovoa Napoli dal 29al 2 ottobre negli spazi di Palazzo Reale eBiblioteca Nazionale; tra gli ospiti del, dedicato alla memoria di Raffaele La Capria, il Premio Nobel Orhan. Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, 90 editori coinvolti, 70 stand e 28 laboratori, presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, in programma. Finanziata dalla Regione, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazionedei, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da ...

pengueraffaele : Sinergia tra il “Campania Libri Festival” e “Salerno Letteratura” - aSalerno_it : #salerno Salerno Letteratura e Campania Libri Festival, sinergia e novità - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Dal 29 settembre al 2 ottobre gli ospiti del 'Premio Elsa Morante', spin off al Campania Libri Festival https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - Dal 29 settembre al 2 ottobre gli ospiti del 'Premio Elsa Morante', spin off al Campania Libri Festival https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Dal 29 settembre al 2 ottobre gli ospiti del 'Premio Elsa Morante', spin off al Campania Libri Festival https:… -