petergomezblog : Mercati quasi indifferenti all’esito delle elezioni italiane. Il tema del giorno è il crollo della sterlina britann… - fisco24_info : Borse, l'Europa rialza la testa. Milano sale ancora con lo scatto di Nexi: Piazza Affari al secondo test dei mercat… - sole24ore : Borse, l'Europa rialza la testa. Milano sale ancora con lo scatto di Nexi - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,89%): L'indice Ftse Mib sale a 21.395 punti - InfoNewsNapoli : RT @cavicchioli: Bene la borsa di Milano anche oggi -

In buona evidenza ail comparto tecnologia , con un +1,50% sul precedente. Effervescente Eems , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,11%. Si attende questo pomeriggio ...Avvio in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,89% a 21.395 punti. . 27 settembre 2022Primi scorci di giornata in progresso per Piazza Affari che dà seguito ai rialzi della vigilia. Il Ftse Mib segna +0,51% a quota 21.315 punti. Ieri la Bor ...Leggi le nostre previsioni prezzi azioni Ftse Mib relative ai titoli azionari Unipol Gruppo, Telecom Italia e Ferrari (RACE). Scopri se investire ora.