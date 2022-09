Anche Brad Pitt lancia la sua linea di skincare (Di martedì 27 settembre 2022) C’è qualcosa che Brad Pitt non sa e non può fare? L’attore hollywoodiano ha aiutato a realizzare Le Domaine, un nuovo brand per la cura della pelle anti-age e genderless. Anti-age e genderless: così si presenta la prima linea di skincare promossa e realizzata da Brad Pitt. Il divo hollywoodiano si sta mettendo in gioco negli ultimi mesi, non soltanto tornando a recitare dopo la spiacevole parentesi del divorzio con Angelina Jolie, ma Anche come artista ed imprenditore. Di recente è apparso a sorpresa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 per presentare Blonde, film in cui figura come produttore. Ma a sorprendere è la sua intraprendenza in campo beauty. Crediti: AnsaSi è lasciato ispirare da una sua ex fiamma e collega, Gwyneth Paltrow, promuovendo una ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 settembre 2022) C’è qualcosa chenon sa e non può fare? L’attore hollywoodiano ha aiutato a realizzare Le Domaine, un nuovo brand per la cura della pelle anti-age e genderless. Anti-age e genderless: così si presenta la primadipromossa e realizzata da. Il divo hollywoodiano si sta mettendo in gioco negli ultimi mesi, non soltanto tornando a recitare dopo la spiacevole parentesi del divorzio con Angelina Jolie, macome artista ed imprenditore. Di recente è apparso a sorpresa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 per presentare Blonde, film in cui figura come produttore. Ma a sorprendere è la sua intraprendenza in campo beauty. Crediti: AnsaSi è lasciato ispirare da una sua ex fiamma e collega, Gwyneth Paltrow, promuovendo una ...

