The Witcher: Blood Origin, Minnie Driver nel cast della miniserie Netflix (Di lunedì 26 settembre 2022) Minnie Driver sarà una Senchai, una mutaforma che possiede la capacità di viaggiare tra il tempo e i mondi, nella serie prequel The Witcher: Blood Origin. Nel corso dell'evento TUDUM, che ha tenuto banco nel weekend, è stato annunciato l'ingresso di Minnie Driver nel cast della miniserie prequel The Witcher: Blood Origin. Il prequel, ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi di The Witcher, racconta una storia perduta nel tempo, la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Nella serie The ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022)sarà una Senchai, una mutaforma che possiede la capacità di viaggiare tra il tempo e i mondi, nella serie prequel The. Nel corso dell'evento TUDUM, che ha tenuto banco nel weekend, è stato annunciato l'ingresso dinelprequel The. Il prequel, ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi di The, racconta una storia perduta nel tempo, la creazione del primo prototipo die gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Nella serie The ...

