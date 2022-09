Salvini: "Non mollo". Tensione con governatori, poi il confronto (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il giorno dopo il tonfo della Lega sotto il 9% alle Politiche, Matteo Salvini non sembra in alcun modo intenzionato a lasciare la guida del partito. "Dimettermi? Mai avuta così tanta voglia di lavorare", risponde ai cronisti che incontra in via Bellerio dopo il silenzio della notte elettorale. Ma c'è Tensione con i governatori e i ministri, contro cui - fuori dai microfoni - puntano il dito alcuni 'Salviniani', accusandoli di aver lasciato solo il segretario in campagna elettorale e di non essersi spesi abbastanza per il successo del partito. In conferenza stampa, per la verità, il capo della Lega attribuisce la responsabilità del crollo elettorale alla decisione di sostenere il governo di Mario Draghi. "La Lega ha pagato. Ma lo rifarei", precisa. Per la prima volta poi parte, in Lombardia e Veneto, una raccolta ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il giorno dopo il tonfo della Lega sotto il 9% alle Politiche, Matteonon sembra in alcun modo intenzionato a lasciare la guida del partito. "Dimettermi? Mai avuta così tanta voglia di lavorare", risponde ai cronisti che incontra in via Bellerio dopo il silenzio della notte elettorale. Ma c'ècon ie i ministri, contro cui - fuori dai microfoni - puntano il dito alcuni 'ani', accusandoli di aver lasciato solo il segretario in campagna elettorale e di non essersi spesi abbastanza per il successo del partito. In conferenza stampa, per la verità, il capo della Lega attribuisce la responsabilità del crollo elettorale alla decisione di sostenere il governo di Mario Draghi. "La Lega ha pagato. Ma lo rifarei", precisa. Per la prima volta poi parte, in Lombardia e Veneto, una raccolta ...

matteograndi : Finiamola con la retorica del “centrosinistra unito avrebbe vinto”. Un Movimento con un leader che faceva i decret… - repubblica : Berlusconi a pranzo con i simpatizzanti: 'Voglio più voti della Lega. Salvini è bravo ma non ha mai lavorato'. Il v… - LaVeritaWeb : Il Capitano resta staccato da Fratelli d’Italia, anche in Lombardia e Veneto. Il dato sotto il 10% è uno choc Con l… - razzarara : RT @20_Carmen_04: Non si leccano le ferite. Ma pensano a #Salvini Come quando governano, mica pensano all’Italia. - antlan1 : RT @VirginiAvve: Meloni Berlusconi Schifani Salvini La Russa Santanchè Rotondi Lupi Brambilla ... Massì, dai, proviamo queste nuove leve, è… -