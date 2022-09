Ranking ATP 26 settembre 2022 | grande balzo di Lorenzo Sonego | Jannik Sinner si riprende il 10° posto

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’unica variazione di rilievo delATP a livello di top ten, per paradosso, è una non variazione. Il senso della situazione, infatti, viene dato dal fatto che, senza muovere un solo dito, rientra nei primi 10 a seguito dell’uscita di scena in semifinale dell’ATP 250 di Metz da parte del polacco Hubert Hurkacz. A eliminarlo, infatti, un, che ha ritrovato in Francia la propria verve e, con essa, anche i primi 50 posti del mondo (ora il torinese è numero 45). Il tutto dopo una stagione davvero complessa, che lo ha visto non ottenere quasi mai i risultati sperati. Circa l’altro vincitore di torneo, l’americano Brandon Nakashima, +21 per lui dopo il successo nella sua San Diego. In top ten, come detto, non solo non cambia niente, ma non cambia ...