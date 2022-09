(Di lunedì 26 settembre 2022) Bergamo. Non ci sono soltanto le note negative degli infortuni di Teun Koopmeiners e Merih Demiral durante questa pausa nazionali per l’Atalanta. C’è anche chi si è tolto delle soddisfazioni, come Pasalic e De Roon che hanno raggiunto le Final Four con Croazia e Olanda e potranno puntare a vincere il trofeo. Le migliori notizie però arrivano probabilmente dalla, dove Rasmus Højlund ha fatto il suo esordio giovedì sul campo della Croazia e si è anche confermato contro la Francia, giocando mezz’ora da subentrato (con un cartellino giallo), ma soprattutto dove Joakimha vissuto un’altra serata particolarmente positiva. L’esterno ha giocato da terzino sinistro nella difesa a quattro ed è stato tra i migliori nella vittoria per 2-0 su Mbappé e compagni, arando la fascia e dimostrando di essere molto in palla fisicamente. Una partita giocata ...

In Danimarca lesquadre non si affrontano dall'11 ottobre 2015 in amichevole, in quel caso fu ... Schmeichel, Andersen, Kjaer, Christensen, Kristensen, Hojbjerg, Delaney,, Eriksen, Dolberg, ...... penultima con una sola lunghezza di vantaggio con 5 punti, frutto di una vittoria epareggi. ... (dal 45'+2 st Bah A.),J., Skov Olsen A. (dal 27 st Braithwaite M.). A disposizione: ... Maehle a due facce: all'Atalanta non brilla ancora, ma con la Danimarca vola