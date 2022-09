LIVE Italia-Giappone 0-0 U21, amichevole calcio in DIRETTA: Fagioli parte titolare! (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 15.15 Dovrebbe debuttare oggi nella ripresa anche Luca Moro, ex bomber del Catania. 15.10 Caprile è il portiere del Bari, Pirola conta una sola presenza in Serie A quest’anno ancora. 15.05 Il modulo è ancora una volta il 3-5-2, con Caprile in porta, Scalvini, Viti e Pirola in difesa. Esterni Bellanova e Udogie da destra a sinistra. Mediana con Rovella, Fagioli e Vignato. Davanti Esposito fa coppia con Colombo. 15.03 Ecco le formazioni ufficiali: Italia U21: Caprile; Bellanova, Udogie, Scalvini, Pirola, Colombo, Rovella (C), Viti, Esposito, Vignato, Fagioli. A disp.: Canestrelli, Bove, Moro, Parisi, Sorrentino (GK), Okoli, Cambiaso, Ranocchia, Turati (GK), Cambiaghi, Ruggeri, Circati. All.: ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 15.15 Dovrebbe debuttare oggi nella ripresa anche Luca Moro, ex bomber del Catania. 15.10 Caprile è il portiere del Bari, Pirola conta una sola presenza in Serie A quest’anno ancora. 15.05 Il modulo è ancora una volta il 3-5-2, con Caprile in porta, Scalvini, Viti e Pirola in difesa. Esterni Bellanova e Udogie da destra a sinistra. Mediana con Rovella,e Vignato. Davanti Esposito fa coppia con Colombo. 15.03 Ecco le formazioni ufficiali:U21: Caprile; Bellanova, Udogie, Scalvini, Pirola, Colombo, Rovella (C), Viti, Esposito, Vignato,. A disp.: Canestrelli, Bove, Moro, Parisi, Sorrentino (GK), Okoli, Cambiaso, Ranocchia, Turati (GK), Cambiaghi, Ruggeri, Circati. All.: ...

you_trend : Sul sito di @SkyTG24 trovate la nostra mappa con i risultati live per comune e collegio uninominale: - fattoquotidiano : La coalizione guidata da Fratelli d’Italia in netto vantaggio: 233 seggi alla Camera e 116 al Senato. Il M5s al 16%… - rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - Profilo3Marco : RT @citroenitalia: Vieni a provare Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In alla Maison Citroën di Coin 5 Giornate a Milano e prova a v… - Egaleonis : RT @sole24ore: ?? #GiorgiaMeloni è «la prima donna a ricoprire la carica di premier» in Italia e «la prima ad avere radici post fasciste»: h… -